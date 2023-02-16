İstanbul depremi için ne hazırlık yapılıyor? Ekrem İmamoğlu: Eylem planımızı açıklayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye insani yardım ulaştırmak için lojistik amaçlı kullanılan Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada gönüllülerle bir araya gelen İmamoğlu, çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İBB'nin güçlü bir şekilde deprem bölgesinde olduğunu söyledi.

Bölgede 3 binin üstünde personel, 2 binin üzerinde de araçları olduğunu belirten İmamoğlu, "Bunun içinde çok güçlü vinçlerimiz var. Çok güçlü diğer ekipman araçlarımızla sahada dolaşan araçlarımız var. Çok çeşitli bir ekip yolladık. Öncelikle olarak arama kurtarma ekibi çok yoğun bir çalışma sürdürüyor ki sayısı 1000'e yakın. Hala devam ediyor ama ne yazık ki sonuna yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede devam eden sağlık ve sosyal hizmet ile İSKİ altyapı onarım çalışmaları, mobil tuvalet ve duş, barınma ve tahliye imkanı sunan iki feribot, veterinerlik, mobil fırın ve mutfak gibi hizmetler hakkında bilgi veren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki 14 Cumhuriyet Halk Partili belediye de bizimle beraber. Koordine olma konusunda adımlar attık. Onlarla yine Hatay'da birlikte hareket ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz açıkçası. Türkiye'nin diğer belediyeleriyle ki başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere işbirliği içinde neler yapabiliriz çabası içerisindeyiz."

İstanbul'da deprem ihtimaliyle ilgili de İmamoğlu, "Şimdi tabii ilk akla gelen şey, peki ya İstanbul sorusu… İstanbul Planlama Ajansı üzerinden, kurumlarımızın başka birimleri üzerinden ve oluşturduğumuz bilim kurulunu genişleterek var olan bilgilerimizi, 4 yıla yakın bir süre yaptığımız ve daha önce yapılmış çalışmaları bütünleşik haliyle bu ayın sonunda kamuoyun huzuruna çıkacak ve eylem planımızı açıklayacağız." dedi.