İstanbul Havalimanı Avrupa hava trafiğinde liderliğini sürdürdü

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam, 1382 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1314 uçuşla Londra Heathrow ve 1297 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.