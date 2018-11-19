İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri açıklandı

19 Kasım 2018

İlk fazı 29 Ekim'de törenle açılan İstanbul Havalimanı'ndaki otopark fiyatları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Aralık sonuna kadar ücretsiz olacağı açıklanan İstanbul Havalimanı'daki otoparklarda, bu dönemden sonra uygulanacak tarifeler açıklandı.

Buna göre, iç ve dış hatlardaki kapalı otoparklarda otomobillerden 0-1 saat 19,75, 1-3 saat 24, 3-6 saatte 37,75, 6-12 saatte 44,75, 12-24 saat için 60 lira alınacak.

Abone olan otomobillerin park karşılığı ücretleri ise 4 gün 173,50, 7 gün 284, 15 gün 387,50, aylık ise 423 lira olarak belirlendi.

Açık otoparktaki otomobiller için 0-1 saatte 15, 1-3 saat 18 lira, 3-6 saat 27,25, 6-12 saat: 30,50, 12-24 saat 42,25 lira olarak tespit edildi.

Aylık abonman hizmeti

Yolcular, açık otoparka aylık abonman ücreti için 316 lira ödeyecek.

Otomatik giriş-çıkış araç tanıma sistemi bulunan otoparklarda, sistemdeki giriş çıkış saatlerine göre park ücreti alınacak.

Bu sistem bulunmayan otoparklarda, çıkışta otopark kartını veya fişini ibraz etmeyerek aynı gün giriş çıkış yapan araçlardan, park süresine bakılmaksızın 12-24 saatlik park ücreti tahsil edilecek.

Abonman ücreti, sürekli otoparkı kullanan araçlara aylık olarak uygulanacak. Aylık abonman dönemi, ilk girişten itibaren 30 günlük süreyi kapsayacak.

Otoparkta hiç çıkış yapılmadan 7 günü aşan parklama için aylık abonman tarifesi uygulanacak

Kaynak: AA