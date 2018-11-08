İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye ilk uçuş gerçekleştirildi

08 Kasım 2018

İstanbul Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ilk uçuş gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda ikinci yurt dışı seyahati, saat 09.30'da Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na Boeing - 737 tipi uçakla yapıldı.

Bakü'ye gitmek için yolcular sabahın erken saatinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet işlemlerinden önce yolcular karanfillerle karşılandı. Kısa bir sürede bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport bölümüne geçti.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan yolculardan Ömer Çırakoğlu, iş için geziye gittiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nı ilk kez kullandığını belirten Çırakoğlu, "İlk gözlemlerim modern, geniş ve ferah bir yapıya sahip olduğu yönünde. Çok şık görünüyor. İlk uçuşlar olduğu için yolcu açısından yoğunluk yok şu anda. Ancak yoğun kalabalıkları da kaldırabilecek oldukça üst düzey yapı oluşmuş burada." dedi.

Havalimanına ulaşmada bir sorun yaşamadığını belirten Çırakoğlu, "Ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı olmadı. Rahat bir şekilde ulaştık. Taksiyle geldim Başakşehir’den buraya 80 lira tuttu." dedi.

Bakü’de çalışan Gökhan Özaras, havalimanına gelişte biraz sıkıntı yaşadığını kaydederek, “Biraz zor ulaştım, taksiyle geldim. Geliş biraz sıkıntılıydı. Havalimanı heyecan verici. Beğendim, güzel." ifadelerini kullandı.

Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, uçağa binmek için kapıya geçti.

Talebin yoğun olduğu ilk sefer, 121 yolcuyla gerçekleşti.

THY, Ankara, İzmir, Antalya ve Kıbrıs'ın ardından İstanbul Havalimanı kalkışlı beşinci uçuş noktası olan Bakü'ye 31 Aralık tarihine kadar haftanın her günü bir, toplamda yedi frekans uçuş gerçekleştirecek. Yeni eklenen uçuşlar ile THY'nin İstanbul ve Bakü şehirleri arasındaki uçuş frekans sayısı da 28 Atatürk Havalimanı, 7 İstanbul Havalimanı, 3 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan olmak üzere 38’e çıktı.

Bakü uçuşlarına talep artıyor, 2018'de doluluk oranı yüzde 7 arttı.

THY'nin 2017 yılının tamamında 337 bin 300 yolcu taşıdığı Bakü seferlerinde 2018 yılının ilk 10 ayında 337 bin yolcu taşıdı. 2018 yılının ilk 10 ayındaki doluluk oranı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 artarak, yüzde 77’ye ulaştı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü aynı zamanda bayrak taşıyıcı THY'nin Orta Asya'daki ilk uçuş noktası olma özelliği taşıyor. 1991 yılında başlayan ve 27 yıldır kesintisiz devam eden uçuşlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki milli ve manevi bağları güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor.

Kaynak: AA