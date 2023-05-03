İstanbul İçin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul'da gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.