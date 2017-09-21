İstanbul için sağanak uyarısı

21 Eylül 2017

İstanbul’da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kg arası yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı. Aynı zamanda ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de bildirdi.