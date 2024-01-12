İstanbul ilçelerinin belediye yönetişim karnesi 5.6’ya çıktı

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından İlki 2018 yılında yayınlanan Belediye Yönetişim Karnesi’nin 2023 yılının sonuçları dün kamuoyuna sunuldu.

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul ilçe belediyelerinin ortalamasında 2018 yılına göre ilerleme görülüyor. 2018’de 37 belediyenin çoğunluğu 375- 624 puan aralığından gruplanırken 2023’te çoğunluk 500- 624 puan aralığına ilerledi. İstanbul İlçe Belediyeleri’nin iyi yönetişim karne notları büyük ölçüde 749 puanın altında kalıyor.

625-749 puan aralığında yer alan belediyeler alfabetik sıra ile Avcılar, Bağcılar, Beşiktaş, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şişli. Bu belediyelerin paydaş ve vatandaş odaklı Entegre Raporlama yapmaları, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı kullanım hakkı elde etmeleri, katılımcı bütçe süreçlerini kullanmaları, kapsayıcı politikalar benimsemeleri, sürekli öğrenmeye ve gelişime önem vermeleri ise dikkat çekiyor.

Büyükçekmece ve Esenyurt dikkat çekiyor

Buna karşın Arnavutköy Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi belediyeleri 500-624 puan aralığında yer aldı. 2018 yılında belediyelerin bulunduğu en düşük grup olan 250-374 puan aralığındaki Büyükçekmece ve Esenyurt belediyelerinin 2 grup birden ilerlemesi ise güzel bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

“Yerel yönetişim yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, iyi yönetişimin bir kültür olarak yerel yönetimlerden başlayarak her kurumda benimsenmesinin önemine vurgu yaptı. Yerel yönetimler, vatandaşın kamu yönetimiyle en sık temasta bulunduğu alanları oluşturduğunu belirten Argüden, “Sürekli öğrenme kültürünü benimseyerek vatandaşlar ile paylaşılan bilginin kalitesini, kapsayıcı ve anlamlı katılımcılığın kalitesini ve hizmet süreçlerinin kalitesini geliştiren kamu kurumları, toplumsal güveni de artırıyorlar” dedi.

37 ilçe belediyesi değerlendirildi

Yönetişim kalitesinin iyileşmesiyle vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen Belediye Yönetişim Karnesi, kamuya açık verilerden hareket ederek İstanbul’daki 37 ilçe belediyesini iyi yönetişim uygulamaları açısından değerlendiriyor. Belediye Yönetişim Karnesi’nde veri toplamak ve karneleri oluşturmak için 7 iyi yönetişim ilkesiyle 4 yönetişim sürecini ve kurumsal öğrenmenin 3 boyutunu yansıtacak 227 gösterge kullanıldı. Araştırmada belediyeler kendi aralarında sıralanmıyor, çalışmalarına göre belli puan aralıklarında gruplanıyor.