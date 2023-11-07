  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul metrosunda intihar girişimi
Takip Et

İstanbul metrosunda intihar girişimi

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle 4. Levent istasyonu işletmeye kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4. Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4. Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.