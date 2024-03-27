İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’yle devam ediyor

Nilgün ÖZDEMİR

Dünya Gazetesi “Türkiye’de finansal okur-yazarlık seviyesini artırma projesi”ni İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencileriyle devam ettiriyor. Gençlerin yani geleceğin iş insanlarının finansal okuryazarlık seviyelerini artırmak amacıyla, Derin Holding iş birliğiyle, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencilerine Dünya Gazetesi dijital aboneliği hediye edildi.

İmza töreni, Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, Derin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren Derinkök, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Müdürü Paul Georges ve İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Ender Üstüngel tarafından gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında okulun 140’ıncı yıl vesilesiyle kurulan Doğa Bilimleri Merkezi gezildi. 250 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Doğa Bilimleri Merkezi’nde yüzyılı aşkın süredir lisenin arşivinden toplanan tarihi hayvan tahnitleri, mineral ve bitki koleksiyonları sergileniyor.

Burcu Kösem: Öğrencilerimize yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz

Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, finansal okuryazarlık projesi kapsamında liseden başlamak üzere öğrencileri Dünya Gazetesi’yle buluşturmak istediklerini belirtti.

Erken yaşta edinilen finansal okuryazarlığın geleceğin iş dünyasında çok daha etkili olacağını anlatan Kösem, lise tarafındaki ilk adımı İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi ile attıklarını söyledi. Finansal okuryazarlık projesiyle öğrencilere erken yaşta bir ufuk açmayı hedeflediklerini belirten Kösem, “Her şeyden önce öğrencilerimizin, yaptığımız işi sevebilmesi çok önemli. İnsan sevdiği işin tutkunu oluyor. Biz de bu sebeple gençler ve genç girişimcilerimiz için yepyeni sayfalar hazırlamayı hedefliyoruz.

Çocuklarımızı finansal okuryazarlık projesinin içine çekmek için hazırlayacağımız bu yeni sayfalarda, öğrencilerimizin makalelerine yer vermeyi istiyoruz. Geleceğin iş insanlarını daha fazla yazmaya, okumaya, araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle çocuklarımızın çok daha fazla dünyayla etkileşim içinde olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Eren Derinkök: Proje, finansal okuryazarlığa ilgiyi artıracak

Derin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren Derinkök, finansal okuryazarlık projesiyle ülkemizde finansal okuryazarlığa ilginin artacağını belirtti. Dijital çağda herkesin, her türlü bilgiye anında ulaşabildiğini, ancak önemli olanın bilginin doğruluğu olduğunu anlatan Derinkök, Dünya Gazetesi’nin burada fark yarattığını ifade etti.

Tecrübeli çalışan kadrosuyla doğru bilgiye çok kısa zamanda Dünya Gazetesi sayesinde erişilebildiğini vurgulayan Derinkök, “Ekonomi dünyası için Dünya Gazetesi doğru bir platform. Dünya Gazetesi’nin finansal okuryazarlık projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Paul Georges: İktisat konusunda öğrenciler doğru yönlendirilmeli

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Müdürü Paul Georges, öğrencilerin finans ile yakından ilgilendiklerini söyleyerek, finansal okuryazarlık projesinin önemli bir girişim olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye’de önemli bir alan olan iktisat konusunda öğrencilerini doğru yönde yetiştirmek istediklerini anlatan Georges, bilinçli gençlere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Ekonomiyi bir kumar gibi görmelerini istemediklerini vurgulayan Georges, bunun bir sorumluluk gerektirdiğini, erken yaşta finasal okuryazarlığın gençlere aşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

Ender Üstüngel: Finansal okuryazarlık önemli bir girişim

İstanbul İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Ender Üstüngel, dijital çağı yakalamak adına 13 yıl önce iPad projesini başlattıklarını, tüm ders içeriklerinin dijital ortamda gerçekleştiğini belirtti. Dijital dönüşüm çağında finansal okuryazarlığın önemli olduğunu anlatan Üstüngel, Dünya Gazetesi dijital aboneliğini girişimcilik kulübü öğrencilerine hediye edeceklerini açıkladı. Dünya Gazetesi dijital aboneliğinin öğrenciler için oldukça itici bir güç olacağına inandıklarını kaydeden Üstüngel, “Böylelikle çocuklarımız yaptıkları çalışmanın takdir gördüğünü hissedecekler” diye konuştu.