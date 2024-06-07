İstanbul- Sivas YHT hattı büyük ilgi görüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu YHT hattında aktarmasız ekspres seferlerin büyük ilgi gördüğüne dikkati çekti. İstanbul-Sivas hattındaki 483 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yüzde 90 doluluk oranı ile sefer yaptığını belirten Uraloğlu, bu hatta bir ayda 55 bin yolcunun seyahat ettiğini aktardı.

Uraloğlu, İstanbul-Sivas aktarmasız ve ekspres YHT'nin ilk seferine 4 Mayıs'ta çıktığını hatırlatarak, bu hattın, doğu ile batı bölgelerini hızlı, güvenli ve konforlu şekilde birbirine bağlayan önemli bir hat olduğunun altını çizdi.

YHT seferleri sayesinde Sivas ve çevresindeki illerin, İstanbul ile Ankara gibi büyük şehirlere ekonomik entegrasyonun sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, hat sayesinde hem iş gücü mobilitesi hem de turizm potansiyelinin arttığını, bölgedeki yerel ekonomiye de canlılık geldiğini ifade etti.

Demir yollarına yapılan yatırımların önemli olduğuna işaret eden Uraloğlu, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları demir yolu hamlesinin en önemli projelerinden olan Ankara-Sivas YHT hattının 26 Nisan 2023'de hizmete verilmesinin ardından İstanbul, Ankara ve Sivas arasında YHT ile kesintisiz seyahatin mümkün hale geldiğini belirtti.

Uraloğlu, "Sivas, İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve İzmit'te duruş yapan YHT'ler Türkiye’nin ekonomisi, sanayisi gelişmiş kadim şehirlerini birbirine bağladı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, YHT hatlarında inşa edilen tüneller, viyadükler ve köprülerin hepsinin yüksek teknoloji barındıran mühendislik harikası yapılar olduğuna dikkati çekerek, "Tren, İstanbul'dan Sivas'a 250 kilometre/saat hız yaparak, 12 saat olan yolculuğu ortalama 7 saat 10 dakikada tamamlıyor. YHT'ler, yolcularımıza konforlu yolculuğun yanı sıra internet gibi önemli hizmetler sunarak keyifli bir seyahat deneyimi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Modern teknolojiye sahip YHT setlerinin çevreci yanıyla da öne çıktığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Günümüzde her bir eylemimiz karbon ayak izi bırakıyor, Bakanlık olarak lojistik kaynaklı sera gazı emisyonu ve hava kirliliğini azaltılmak adına daha verimli ulaşım ekosistemi oluşturmak için tedbirler alıyoruz. Demir yolu öncelikli politikalarımız sonucu hayatımıza giren YHT'ler enerji verimliliği ile çevre dostu ulaşım alternatifi sunuyor."