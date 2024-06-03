İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu sürüyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yavaş ilerliyor. Özellikle Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Beylikdüzü-Avcılar Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunun Edirne yönünde, Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımla beraber trafik yavaş ilerliyor.
Yoğunluk yaşanan noktalardan bir diğeri olan D-100 kara yolunda Bakırköy'den başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü ve Okmeydanı mevkisine kadar sürerken, köprünün her iki yönünde de araçlar yavaş seyrediyor.
TEM Otoyolu'nda, Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere bağlantı yollarında trafik normal seyrinde devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda ise Şile Otobanı bağlantı yolu ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca, Altunizade mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik akışı yavaş ilerliyor.