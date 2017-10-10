İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik: 67 gözaltı
İstanbul Üniversitesi'ndeki 10 Ekim anmasına polis müdahale etti. Müdahale sonrası 67 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ), Ankara Garı önündeki terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle izinsiz gösteri yapan gruba, polis müdahale etti.
İÜ'nin Beyazıt yerleşkesinde bir grup öğrenci, Ankara'da 10 Ekim 2015'te meydana gelen terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle toplandı.
Özel güvenlik görevlilerinin ve polisin uyarısına rağmen öğrenciler dağılmadı. Polisin müdahale ettiği gruptan, 67 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA