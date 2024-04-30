İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlaması için "40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan başvuru yapılmamıştır." açıklamasında bulundu.
AA
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İstanbul Valiliği, belirledikleri 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.