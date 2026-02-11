İstanbul Valiliği’nden Ramazan genelgesi

İstanbul Valiliği, Ramazan ayına ilişkin uygulanacak usul ve esasları içeren bir genelge yayımladı. Genelgede, Ramazan programlarının protokol ağırlıklı toplu iftar organizasyonları yerine, dezavantajlı kesimlerle dayanışmayı güçlendirecek etkinliklere odaklanması istendi.

'Dar gelirli vatandaşlara önem verilsin' çağrısı

Valilik açıklamasında, dar gelirli vatandaşlar, öksüz ve yetimler ile depremzedeler başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelinmesinin önemine dikkat çekildi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mevcut desteklerine ek olarak kamu ve özel sektör imkânlarının da seferber edilmesi, ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye çıkarılması talep edildi.

Genelgede, iftar programlarında şehit aileleri ile gaziler ve gazi ailelerine öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından destek alan dar gelirli ailelere özel hassasiyet gösterilmesi istendi.

"Yetim ve gençlerle bir araya gelinsin"

Ayrıca Ramazan ayının 15’inci gününün “Dünya Yetimler Günü” olması dolayısıyla yetim çocuklar ve gençlerle bir araya gelinmesi çağrısı yapıldı. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlarda, iftar organizasyonları dahil olmak üzere Roman vatandaşlara özel önem verilmesi ve onlarla doğrudan temas kurulması gerektiği belirtildi.

Valilik, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmesi gerektiğini de genelgede özellikle vurguladı.