İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 110 gözaltı

20 Aralık 2017

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul'da 'ByLock' kullanıcısı olduğu ileri sürülen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 30 kişi yakalandı. Ankara'da ise FETÖ okullarında görev yapan ve 36'si ByLock kullanıcısı 51 öğretmen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik çalışmalar neticesinde 59 şüpheli için gözaltı kararı alındı. İstanbul'da sabaha karşı birçok ilçede eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şu ana kadar 30 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve 36'si ByLock kullanıcısı 51 öğretmen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.