İstanbul ve İzmir'de belediyeler ortak teknoloji projeleri üretecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında ortak teknoloji projeleri üretilmesi amacıyla protokol imzalandı.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı içindeki İnovasyon ve Teknoloji Standı'nda düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Ortak teknolojiler üretilecek

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji şirketleri arasında ortak teknoloji projeleri üretilmesini hedeflediklerini belirten Ekrem İmamoğlu, iki kent arasında çok etkili bir dönemi var etmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Cemil Tugay da işbirliğinin Türkiye için potansiyel olacağını, gelecek yıllarda bu protokolün sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi. Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.