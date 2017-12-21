İstanbul ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 55 gözaltı
İstanbul ve İzmir'de düzenlenen İD operasyonlarında toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul ve İzmir'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 55 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin DEAŞ adına faaliyette bulunan yabancı militanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre yedi ilçedeki 12 adreste yapılan operasyonlarda örgüte destek sağlayan ve eleman kazandırdığından şüphelenilen 45 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İzmir'de de operasyon düzenlendi
İzmir'de de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah örgüte yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Kaynak: Reuters