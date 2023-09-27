İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak görülecek.

Sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren de Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.