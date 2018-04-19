İstanbul’a yönetişim karnesi

19 Nisan 2018

TAMER IŞITIR

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan “Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” başlıklı çalışma önceki gün İstanbul’da tanıtılmıştı. Akademi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çakmakçı, Proje Lideri Fikret Toksöz, Proje Yöneticisi Dr. Fatma Öğücü Şen ve Araştırma Uzmanı İnan İzci’den oluşan akademi yöneticileri Malta Köşkü’nde bir grup gazeteciyle bir araya gelerek çalışmanın detaylarını anlattı.

Kurumların ve toplumların yaşam kalitesinin artması için yönetişim kavramının tanıtılması, iyi yönetişimin yaygınlaşması, kamu yönetimi yetkinliklerinin gelişmesi için faaliyetler yürüttüklerini aktararak konuşmasına başlayan Dr. Yılmaz Argüden, yönetişimi anlatmak için belediye, STK, kamu, özel sektör ve küresel kuruluşlara eğitim ve konferanslar verdiklerini söyledi. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’ndan elde edilen fonlarla ve kar amacı gütmeden kamu yararına çalıştıklarını kaydeden Argüden, son çalışmalarının da bunun bir örneği olduğunu ifade etti.

Model ilgi uyandırdı, Kore’den davet geldi

Argüden, İstanbul’un ilçe belediyelerinde yönetişimin ne durumda olduğunu anlamak için Emeritus Prof. Dr. Koral Göymen, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu gibi isimlerden oluşan danışma kuruluyla birlikte Sabancı Üniversitesi, ARGE ve Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu’yla ortak yürütülen 10 aylık bir ölçüm sürecinin ardından yönetişim karnesinin ortaya çıktığını dile getirdi. 227 kriterde belediyelerin öncelik, kaynak, hizmet ve kurumsal kapasite parametrelerinin analizini yaptıklarını bildiren Argüden, bu kapsamda 20 bin sayfa dokümanın incelendiğine dikkat çekti. Uyguladıkları modelin dünyada ilgi uyandırdığını ve Kore’den de bir davet aldıklarını sözlerine ekledi.

Nüfusu 50 binin altında olduğu için stratejik plan yapma zorunluluğu olmayan Adalar ve Şile belediyelerinin kapsama alınmadığı çalışmaya ilişkin şu başlıklar öne çıktı:

> İstanbul ilçe belediyeleri 227 kritere göre puanlanan 1000’lik skalada 300 ila 650 puan arasında bulunuyor. Sıralamada Avcılar, Bağcılar ve Kadıköy belediyeleri başı çekerken; Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt belediyeleri en altta bulunuyor.

> Bağcılar Belediyesi, Halk Meclislerinde vatandaşla irtibatını artırırken, sorunları çözmek için kaymakamı, eğitim, nüfus ve emniyet müdürlerini dahi süreçlere dahil ediyor.

> Sarıyer Belediyesi meclis görüşmelerinin tamamını kayıt altına alıp sitesinde paylaşıyor.

> 2014-2015-2016 yıllarında 21 belediye için Sayıştay raporu var. Sadece Beykoz Belediye bu raporları yayınlıyor.

> Taşınmazların kullanım durumunu hiçbir belediye paylaşmıyor.

> Anket yaparak görüş toplayan 35 belediye varken bunların 27’si anketten çıkan önerileri stratejik plana yansıtıyor.

> 37 belediyenin 36’sının internet sitesinde şikayet mekanizması varken bunların 24’ü şikayetleri kayıt altına alıyor. 8 belediye vatandaşların şikayet hakkına dair bilgiyi erişime sunarken; yalnızca 2 belediye genel işleyişe dair şikayetlerin niteliğini raporlarına dahil ediyor.

> Muhtarlarla çalıştaylar yapılırken anketlerde “Stratejik plan yapılırken görüşünüz alınıyor mu” sorusuna % 83 “Hayır” cevabı alınırken, imar planı yapılırken görüşlerine başvurulup başvurulmadığına dair soruya da % 85 aynı yanıt verildi.

> Sabancı Üniversitesi’nden bir sınıf öğrenci Bilgi Edinme Hakkı kapsamında belediyelere soru sordu. Toplam 12 belediye zamanında cevap verdi. 2 farklı belediyeden “Sıkıysa gelin, söyleyelim” tarzında yanıt alındı.

> Araştırma, belediyelerin yönetişim adına gerçekleştirdikleri dikkat çeken uygulamalara da yer verilerek kitaplaştırıldı.