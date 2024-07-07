İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi
İstanbul’un Fatih ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere 52 bin 484 lira para cezası kesildi.
Haber Merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı.
Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında 36 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.