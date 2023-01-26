İstanbul'da 2023 yılı için 1 milyar 200 bin metreküp ham su ihtiyacı bulunuyor

İSKİ'den yapılan açıklamada, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve idare yöneticilerinin katıldığı Genel Su Durumu ve Kuraklıkla Mücadelede Alınan Tedbirler Toplantısı'nın, İstanbul Su Kumanda ve Otomasyon Merkezinde (İSKOM) gerçekleştirildiği belirtildi.

İSKİ yönetiminin, güncel su durumu ve yaşanan uzun kuraklık dönemi kapsamında alınan önlemleri gözden geçirdiği ifade edilen açıklamada, 2022 yılında gerçekleştirilen su faaliyetlerinin detaylıca incelendiği, su yönetiminde izlenen ve izlenecek stratejilerin de değerlendirildiği aktarıldı.

2023 yılı su ihtiyacının da görüşüldüğü aktarılan açıklamada, "2023 yılı için 1 milyar 200 bin metreküp ham su ihtiyacı öngörülürken, en az yağışta dahi 1 Ocak 2024 tarihinde barajlarda yüzde 21'lik bir doluluk oranı olacağı tahmin edildi" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, 2023 yılının kurak geçmesi durumunda alınan tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Melen 3 Terfi Merkezi'nin, ocak ayında devreye alınarak, Ömerli Barajı ve Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletilecek su miktarı artırılacak. Ömerli Barajı Sal Pompası'nın, günlük kapasitesi 250 bin metreküp artırıldı. Bu sayede Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi kesintisiz biçimde çalıştırılabilecek. Bu kapasite artışından elde edilen suyun şehre verilebilmesi için gerekli isale hatları hizmete alındı ve terfi merkezinin kapasitesi yükseltildi. Su kayıp ve kaçakları ile mücadele disiplinli bir şekilde sürdürülecek. Bu kapsamda, 2021 yılında yüzde 20,52 olan bu oranın, 2022 yılında yüzde 19,45’e düşürülmesiyle yılda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaybının önüne geçildi. Alınacak önlemlerde bu oran daha da aşağı seviyeye çekilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yaşanması muhtemel her türlü senaryo karşında hazırlıklı olduklarını vurguladı.

İSKİ olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği "İstanbul Vizyonu" çerçevesinde şehrin bugünkü ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda hızla aksiyon aldıklarını ifade eden Başa, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda da İstanbul'un su durumunu bir kez daha değerlendirdik. Profesyonel yönetim kadromuz ve aldığımız önlemlerle kıymetli İstanbullu hemşehrilerimize kesintisiz su temini sağlama konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık, tüm dünyada suyun daha verimli kullanılmasını gerektiriyor. Su kaynaklarımızın durumundan bağımsız olarak gerçekleştirdiğimiz tasarruf çağrımızı yineliyoruz."