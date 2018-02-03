İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

03 Şubat 2018

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden terfi merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından, 5 Şubat Pazartesi 10.00 ile 6 Şubat Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecek.

Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ın bazı kesimlerine 5-6 Şubat'ta su verilemeyecek.

Çalışma nedeniyle su alamayacak bölgeler şöyle:

"Kağıthane'de; Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri. Sarıyer'de; Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri. Beşiktaş'ta ise Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri."

Kaynak: AA