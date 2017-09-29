İstanbul'da asayiş uygulaması

29 Eylül 2017

İstanbul'da, dün akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur" adlıyla başlatılan geniş çaplı asayiş uygulaması tamamlandı.

Uygulama, İstanbul'un 39 ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Müdürlüğe bağlı 5 bin polisin yer aldığı çalışmalarda, 12 bin 63 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Ekipler, 6 ateşli silah ve iki kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uygulamada 278 iş yeri de denetlenerek 27'sinin sorumluları hakkında adli ya da idari işlem başlatıldı.

Çalışmalarda kontrol edilen 3 bin 343 araçtan 188'i hakkında işlem yapıldı ve sürücülere toplam 102 bin 63 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, asayiş şube müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler şube müdürlüğü, trafik denetleme şube müdürlüğü, foto film şube müdürlüğü, havacılık şube müdürlüğü, narkotik, mali suçlar, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı ekipten 5 bin polis katıldı.

Kaynak: AA