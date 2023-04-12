İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.



Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.