İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Haber Merkezi
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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.