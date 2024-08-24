İstanbul'da bu yıl işlenen 202 cinayetin tamamı aydınlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalara göre, 1 Ocak-12 Ağustos arasında yaşanan 202 olayda 217 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 167'sinin erkek, 50'sinin kadın olduğu kayıtlara geçti.

Olaylardan 40'ı aile içi şiddet olarak gerçekleşirken, bu vakalarda 29 kadın ve 14 erkek hayatını kaybetti. Tamamı aydınlatılan cinayetlere ilişkin 416 şüpheli yakalandı. "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 278'i tutuklandı. Kalan 138 şüpheliden 91'i adli kontrol hükümleri uygulanarak 47 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz yılın aynı tarihleri arasında gerçekleşen 230 kasten öldürme olayında ise 48'i kadın, 201'i erkek olmak üzere 249 kişi hayatını kaybetti. Bu dönemde aile içi şiddet olarak gerçekleşen 45 olayda 31 kadın ve 18 erkek yaşamını yitirdi. Cinayet vakalarında önceki yıla göre bu yıl yüzde 12,9'luk bir düşüş yaşanırken, aile içi şiddet olaylarında da yüzde 11,11'lik azalma saptandı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, geçtiğimiz yıl işlenen 361 cinayetin de tamamı aydınlatıldı ve faili meçhul cinayet kayıtlara geçmedi.