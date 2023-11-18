İstanbul'da elektrikli scooter'lara yeni hız sınırı
İstanbul'un beş ilçesinde elektrikli scooter'ların hız limiti 20 km/saatten 12,5'a düşürüldü.
Haber Merkezi
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ağustos tarihindeki toplantısında Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te elektrikli scooter'lar için hız sınırı teklif edilmişti.
Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.
Artık sürücüler Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.