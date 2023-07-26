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İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 66 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Zamla birlikte normal ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı.

İstanbul Halk Ekmek, ürünlerin yeni fiyatlarını açıkladı.. Buna göre paylaşılan listeye göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

İstanbul'daki fırınlarda ise ekmek 6 ila 8 lira arasında satılırken, zam yapılması bekleniyor.

Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı.