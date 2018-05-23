İstanbul'da hastane otoparkında çatışma

23 Mayıs 2018

Pendik'te, çalıntı aracı hastane otoparkına park ederken gözaltına alınmak istenen şüpheli ile jandarma ekipleri arasında çıkan silahlı çatışmada, bir jandarma görevlisi hafif yaralandı. Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliyi arıyor.

Kocaeli'den, 34 JD 9220 plakalı çalıntı aracın İstanbul istikametine seyir halinde olduğu ihbarını alan sivil jandarma ekipleri, arabanın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkına girdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, aracı durdurarak sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücünün araçla kaçmaya çalışması üzerine, silahlı çatışma çıktı. Bu sırada bir jandarma personeli boynundan hafif şekilde yaralanırken, aracı bırakan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken, otoparkta çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin olay yerinden arabayla kaçmaya çalışırken otoparktaki yaklaşık 10 araca zarar verdiği belirtildi.

Ekiplerin, 20 yaşlarında, kırmızı gömlekli şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA