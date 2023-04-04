İstanbul'da hastane yöneticisi evinin önünde öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de bir hastanenin yöneticisi olan 37 yaşındaki Mehmet Işık, dün saat 06.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Mehmet Işık'a çok sayıda mermi isabet ederken saldırgan kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.