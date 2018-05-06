İstanbul'da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı

06 Mayıs 2018

İstanbul Bağcılar'da bulunan İYİ Parti'nin seçim standına bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray olayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Çıray yaptığı açıklamada, "Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır." ifadelerini kullandı.

Çıray'ın attığı tweet: