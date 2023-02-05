İstanbul'da kar yağışı başladı: Meteoroloji sarı kodlu uyarı yaptı

İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, kar yağışının bu akşam etkisini artıracağını duyurdu. İstanbul Valiliği, karla mücadelede 11 bin 130 personelin görev yapacağını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’a giriş yapan kar yağışı Çekmeköy, Pendik, Silivri, Kartal, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca'da etkili oluyor. Silivri’de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu.

Öte yandan kar yağışı Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

"17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle vatandaşlardan saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini belirtti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli skuter ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen, 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu tedbirleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Silivri. çatalca ve arnavutköye'den giriş uyapan bir hava akımı var. yağmur ve karla karışık yağmurla başladı gün ama ilerleyen saatlerden kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla.

Öğleden sonra başlayacak ve gece bhpoyunca fırtına devam edecek. 60-90km saatte bir fırtına ile kuvvetli kar yağışiı bekleniyor. hissedilen derecenin -5 ile -7'lere kar düşmesi bekleniyor.

Mümkünse toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır. pazartesi dahil fırtına ile devam edecek.

Kuzey ve batısında yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor süreç. pazartesi sabahına yağmura dönük ancak akşam saatlerine doğru kara dönecek.

İstanbul'da yoğun bir çalışma var. 9649 personel görev başında. metrobüs yoluna özel kar küreme araçları görev yapacak. metro istasyonlarında etkili bir hizmet içerisinde olacak. vatandaşlarımızın konforunu düşünüyoruz. 40 noktada kumanya ve mobil dğıtım gerçekleşecek.

Kar küreme ve tuzlama ekipleri bizim sorumlu olduğumuz yol ağında 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacaklar.

İstanbul Valisi Yerlikaya, sokakta kalanlar için çağrıda bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlardan soğukta sokakta kalanları Valiliğe bildirmelerini istedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşehrilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor. Bu soğukta kimsenin dışarıda kalmaması için bir telefonunuz yeterli." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, "#KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda ihbarlar için 112 Acil Çağrı Merkezini hatırlatarak duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.