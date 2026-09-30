İstanbul’da kentsel dönüşüm için büyük ilgi: 284 bin konut ve iş yeri için başvuru

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İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi amacıyla sunulan uygun koşullu finansman desteğine yaklaşık 6 ayda 284 bin 272 bağımsız bölümü kapsayan ön başvuru yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'daki çalışmalar nisan ayında başladı.

Projenin hayata geçirilmesinin ardından 19 Eylül itibarıyla görüşme gerçekleştirilen hak sahibi sayısı 27 bin 613'e çıktı. Yapılan görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 284 bin 272 bağımsız bölüme yönelik ön başvuru alındı.

3 milyon liraya kadar finansman desteği

Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında dönüşüm sürecine katılmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar finansman imkanı sunuluyor. Destekte ilk 12 ay geri ödemesiz dönem uygulanırken, vade 180 aya kadar uzayabiliyor. Finansman için yüzde 0,69 faiz oranı uygulanıyor.

Uygun koşullarla sağlanan finansman sayesinde vatandaşların kentsel dönüşüme katılımının kolaylaştırılması, finansmana erişimin artırılması ve riskli yapıların yenilenerek afetlere karşı daha dayanıklı yerleşim alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

15 ilçede 235 bin bağımsız bölüm

İADŞP kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvurunun yapıldığı 15 ilçede toplam başvuru sayısı 21 bin 956 olarak kayıtlara geçti. Bu başvurular 235 bin 157 bağımsız bölümü kapsadı.

Bakırköy'de 2 bin 653 başvuruyla 20 bin 273 bağımsız bölüm için ön başvuru yapılırken, Bahçelievler'de 2 bin 598 başvuru 19 bin 846 bağımsız bölümü kapsadı. Kadıköy'de 2 bin 591 başvuruyla 23 bin 793, Kartal'da ise 2 bin 393 başvuruyla 41 bin 107 bağımsız bölüm için süreç başlatıldı.

Küçükçekmece'de 1788 başvuru 23 bin 766 bağımsız bölümü kapsarken, Üsküdar'da 1459 başvuru 13 bin 503, Pendik'te 1306 başvuru 5 bin 914, Ümraniye'de ise 1230 başvuru 8 bin 393 bağımsız bölüm için yapıldı.

Maltepe'de 1002 başvuruyla 10 bin 308 bağımsız bölüm, Gaziosmanpaşa'da 994 başvuruyla 7 bin 172 bağımsız bölüm ve Avcılar'da 967 başvuruyla 7 bin 892 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı.

Güngören'de 807 başvuru 7 bin 970 bağımsız bölümü kapsarken, Şişli'de 743 başvuru 5 bin 736, Bağcılar'da 719 başvuru 25 bin 806 ve Ataşehir'de 706 başvuru 13 bin 678 bağımsız bölüm için gerçekleştirildi.

Bağımsız bölümde Kartal, başvuruda Bakırköy önde

En fazla başvurunun alındığı 15 ilçe karşılaştırıldığında, bağımsız bölüm sayısında Kartal ilk sıraya yerleşti. Başvuru sayısı açısından ise en yüksek rakama Bakırköy'de ulaşıldı.

İstanbul'da yaklaşık 6 ayda alınan ön başvurular, kentsel dönüşüm için sağlanan finansmana yönelik talebin büyüklüğünü ortaya koydu.

Başvurular henüz kesinleşmedi

Ön başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor. Uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından başvurular kesinlik kazanacak. Dolayısıyla 284 bin 272 bağımsız bölümlük rakam, kesinleşmiş kredi ya da dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları gösteriyor.

İADŞP ile Türkiye'de kentsel dönüşüm açısından öncelikli 6 şehirdeki riskli yapıların yenilenmesi için finansman desteği sunuluyor.

Proje kapsamında sağlanan finansmanla vatandaşların dönüşüm sürecine doğrudan katılımının kolaylaştırılması ve finansmana erişim imkanlarının genişletilmesi hedefleniyor. İstanbul'da çalışmalar ve ön başvuru süreci Nisan 2026'da başlamıştı.

İstanbul dışındaki diğer uygulama illerine yönelik çalışmalar ise ilgili başvuru ve değerlendirme süreçleri doğrultusunda devam ediyor.