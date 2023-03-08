İstanbul'da kötü zeminde milyonlar yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Marmara'da beklenen deprem daha fazla konuşulmaya başladı ama geride kalan yıllarda uyarılar dikkate alınmadığı için bugün İstanbul'da durum çok daha korkutucu hale geldi.

NTV'nin haberine göre uzmanlar kötü zeminlerdeki yapılar için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

"Yapı sayısı yüksek"

Jeolog Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 'çok kötü' zemini heyelan içeren sıvılaşma özelliği taşıyan zeminler olduğunu dile getirdi.

"İstanbul'un tümü için yüzde 13'ü geçmiyor" diyen Eyidoğan, "Alan olarak küçük ama kötü zeminler üzerindeki yapı sayısı olarak oldukça büyük. İstanbul master plan tespitlerinde 3 buçuk milyon kişi ikamet ediyormuş bu tehlike alanlarında şimdi bunu ikiyle çarparız heralde..." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin raporuna göre; sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle Avcılar'ın kuzeyi, Haliç’in Boğaz’a yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar riskli bölgeler olarak gösteriliyor.

Anadolu yakasında da tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik ilçelerinin belirli bölümleri sıvılaşma riski taşıyor.

"Acilen yeni imar planlanının hazırlanması gerekiyor"

Eyidoğan, acilen yeni imar planlarının hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Seferberlik gerektiren bir şey olduğunu belirten Eyidoğan, "Mühendislik hizmeti almamış ve özellikle 2 binden önce yapılmış yapıların tespitleri ve bunların yeni imar planlarına işlenmesi bazı alanların açılması ve seyrekleştirilmesi gerekiyor. Heyelanlar üzerindeki yapıların başka alanlara taşınması gerekiyor." dedi.