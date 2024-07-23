İstanbul'da kuaförlerden 'pazar günü' eylemi

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının İstanbul'da pazar günleri kapalı olması kararı esnafın tepkisini çekti. Kağıthane ilçesindeki Sadabad Meydanı'nda toplanan grup, bu kararla hem kendilerinin hem de pazar günü evleneceklerin mağdur olduğunu belirtti. Ellerindeki dövizlerle ve attıkları sloganlarla kararı protesto eden esnaf, kararın geri alınmasını istedi.

Grup adına konuşan kuaför Uğurcan Ubay, İstanbul'da binlerce kuaför varken sadece 300 oyla karara varılıp pazar günleri çalışmama kararı alındığını dile getirdi.

Ubay, karar itiraz ettiklerini kaydetti: "Olayı kestirip atan sayın oda ve federasyon başkanlarının bu yanlış kararına itiraz ettiğimizi açıklıyor ve hakkımızı savunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu sancılı 2 haftanın sonunda sulh yolu ile hakkımızı aradığımızı bildiriyoruz. Bu sancılı sürecin takipçisi ve verilen bu kararın durdurulması adına idari mahkemeye değerli avukatlarımız aracılığı ile talebimizi iletip toplamış olduğumuz binlerce imza sahibi meslektaşımızın sesini duyurarak bu süreçte sizlerin de desteği ile belki bu toplantıdan sonra sayın Valimiz ve Ticaret Bakanımız ile tekrar bir düzenleme yapacağımızı umut ediyoruz.

'Yüzde 85'i karşı'

Belirtmeliyim ki 2 haftada ulaştığımız kitlenin yüzde 85'i kapanma karşıtıdır. Bu kararın yanlış olduğunu savunuyor. Karara karşı olan meslektaslarımızın da sözcüsü olduğumuzu buradan yetkili mercilerimize duyuruyoruz."

Avukat Mehmet Ali Sümer iseFederasyon ve Odalar Birliği'nin almış olduğu kararın usulsüz olduğunu savunarak "Hiçbir meslektaşa bu husus tebliğ edilmemiştir. Yapılan seçim usulsüz bir şekilde yapılmıştır. 13 bin üyesi olan bu odaya hiçbir şekilde kuaförler davet edilmemiş, görüşü sorulmamış federasyona usulsüz bir bildiride bulunulmuş akabinde de Ticaret Bakanlığı'na bu insanların görüşü yansıtılmadan çarpıtılarak Pazar günlerinin tatil edilebileceği ve bunu da kuaförler tarafından istendiği gibi bir şey yansıtılmıştır" dedi.