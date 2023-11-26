İstanbul'da lodos: Çatılar uçtu, araçlara zarar verdi
İstanbul'da gece yarısı Kent genelinde etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçtu.
Haber Merkezi
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Sabah erken saatlerden itibaren hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte şiddetli lodos ve sağanak etkili oluyor.
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta bir bina ile Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü.
Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokaklardaki malzemeleri kaldırdı.