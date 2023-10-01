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İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, önündeki araca çarptı.

Haber Merkezi
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Küçükçekmece ilçesindeki Beşyol Durağı'nda yolcu bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle hasar oluşan 2 metrobüs için yol bakım araçları olay yerine ulaştı.

İki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.