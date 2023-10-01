İstanbul'da metrobüs kazası
İstanbul'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, önündeki araca çarptı.
Haber Merkezi
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Küçükçekmece ilçesindeki Beşyol Durağı'nda yolcu bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle hasar oluşan 2 metrobüs için yol bakım araçları olay yerine ulaştı.
İki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan metrobüslerin yoldan çekilmesiyle seferler normale döndü.