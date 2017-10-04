İstanbul'da minibüs ücretlerine zam geldi
UKOME kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerinde zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul'da minibüslerde zam yapılmasına karar verdi.
İstanbul'da kısa mesafe yani indi-bindi olarak adlandırılan minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseltildi.
İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre minibüs ve dolmuşlara yapılan zam oranı yüzde 9 ile 11 arasında gerçekleşti.
İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan vekili Sami Şahin belediye otobüslerine de zam geldiğini ancak son anda kararın geri çekildiğini ileri sürdü.