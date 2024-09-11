İstanbul'da okul servisleri için denetim noktaları kuruldu
D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı'nda ve Şişli Darülaceze Caddesi'nde oluşturulan trafik denetim noktasında servis araçları durduruldu. Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri kontrol edilerek bilgilendirme yapıldı. Evrakı eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilirken öğrencilere de bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
AA
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İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi.
Öğrencileri taşıyan servisleri durduran ekipler sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgelerini kontrol etti. Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere ceza yazıldı. Öğrencilere de servis araçlarında uymaları gereken kuralların yer aldığı bilgilendirici broşür dağıtıldı.