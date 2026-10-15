İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından bir gün öncesinden alınan kararla bugün okullar tatil edilmişti. Yağışların etkisini sürdürmesi üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, yarın da kent genelinde eğitime ara verileceğini açıkladı. Gül, sağanak yağış nedeniyle yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Okullar yarın da tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların, öğretmenlerin ve velilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler" dedi.

Okullarda gerekli kontrollerin yapılacağını belirten Gül, "Bizler de cuma, cumartesi ve pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi günü sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

İdari izin uygulaması devam edecek

Kamu görevlilerine yönelik idari izin uygulamasının da yarın devam edeceğini açıklayan Gül, üniversitelerde ise tatil kararının ilgili yönetimler tarafından alınacağını söyledi.

Üniversitelerde yönetimler karar verecek

Gül, "Üniversitelerimizin tatil olup olmamasına, bugün olduğu gibi kendi yönetimleri karar verecek. Kendi ihtiyaçlarına ve durumlarına bakarak gerekli görüyorlarsa yarın da tatil edecekler" diye konuştu.

Yağışlar birkaç gün daha devam edecek

İstanbul'da yağışların iki üç gün daha etkisini sürdüreceğini belirten Gül, toprağın suya doygun hale gelmesi nedeniyle oluşabilecek risklere dikkati çekti.

Gül, "Bizim tatil etmemizin sebebi şu: Yaklaşık iki üç gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla yüz binde bir bile olsa, milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi veya buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, vatandaşlarımızın şu bir iki gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Motosiklet yasağı sürecek

Olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlere yönelik uygulanan trafik yasağının devam edeceğini belirten Gül, trafik şartlarının uygun hale gelmesi durumunda yeni bir açıklama yapılacağını bildirdi.