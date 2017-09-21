İstanbul'da özel jet kazası

21 Eylül 2017

Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON kuyruk tescilli özel jet, bir süre sonra kuleye arıza bildirimi yaparak iniş için izin istedi.

Daha sonra inişe geçen uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Uçağın alev alması üzerine, bölgeye havalimanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.

Uçaktaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanko Holding birkaç yıl önce sattı

Düşen TC-KON tescilli özel jet Sanko Holding’in sahibi olduğu İsko Tekstil’in üzerine görülüyor. Ancak uçağın mevcut sahibi İsko Tekstil değil.



DÜNYA’ya açıklama yapan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, uçağı birkaç yıl önce sattıklarını belirterek, “Biz sattıktan sonra da birkaç kez el değiştirdi. Yanılmıyorsam en son yabancılar aldı” dedi.

'Yüzde 100 uçuş sağlanıyor'

İstanbul Valisi Şahin, kazaya ilişkin açıklamasında, "kaza, Havalimanı trafiğini çok kısa bir süre etkiledi ama hemen uçuşlar normal şekline dönüştü ve şu anda yüzde 100 uçuş sağlanıyor havaalanımızda." dedi.

Kaynak: AA