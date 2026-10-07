İstanbul’da pastırma yazı etkisi: Hafta sonu sıcaklık 25 dereceye çıkacak

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İstanbul’da yağışsız ve ılık hava etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava durumu raporuna göre kentte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul’da gündüz sıcaklıklarının 21-23 derece civarında seyretmesi, akşam ve gece saatlerinde ise 15 derecelere kadar gerilemesi öngörülüyor.

Gece ve gündüz arasındaki fark artacak

AKOM tahminlerine göre yarın kentte en yüksek sıcaklık öğle saatlerinde 20 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Böylece gün içerisinde sıcaklık farkının belirginleşmesi ve özellikle akşam saatlerinde daha serin bir havanın etkili olması öngörülüyor.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yükselişe geçmesi bekleniyor. İstanbul’da haftanın son iş gününde gündüz sıcaklığının 23, gece sıcaklığının ise 17 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Hafta sonu 25 derece görülecek

Cumartesi günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 17, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması öngörülüyor.

Pazar günü de yağış beklenmezken parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 16 ila 24 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pastırma yazı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre sıcaklıkların ülke genelinde de yükselmesi bekleniyor. Özellikle cuma gününden itibaren güney ve batı bölgelerde termometrelerin 30-33 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü başlayacak ılık ve güneşli havanın hafta sonu boyunca sürmesi ve en az 4-5 gün etkisini koruması bekleniyor.