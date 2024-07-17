İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişi öldü
Esenyurt’ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
Doğan Araslı Bulvarı'na motosiketle gelen şüpheli veya şüpheliler, buradaki restorana silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırı sırasında restoranın önünden geçen yabancı uyruklu kişi vurularak yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı.
İncelemede, restorana 4, park halindeki 2 araca da birer kurşun isabet ettiği belirlendi.
Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.