İstanbul'da sabah trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu birçok noktada etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90'a kadar ulaştı.

Her iki yakada da D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır seyretti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise yoğunluk Ataşehir'den köprü girişine kadar devam etti. Şile Otoyolu'nda Altunizade-Ümraniye arasında da araçlar yavaş ilerledi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde Esenyurt-Beylikdüzü ve Merter-İncirli arası yoğunluk yaşandı. Ankara yönünde ise Beylikdüzü-Küçükçekmece hattı ile Zeytinburnu'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik akışı yavaşladı. TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Haramidere bağlantı yolundan Mahmutbey gişelere kadar ve Esenler-Bayrampaşa arasında da yoğunluk gözlendi.

Toplu ulaşım duraklarında da kalabalık oluştu. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda oran yüzde 90'a ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 69 seviyesinde kaydedildi.