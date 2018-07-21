İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

21 Temmuz 2018

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün bölgenin doğusu ile İstanbul'da aralıklı, Trakya genelinde ise öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ile yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.



Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, öğle saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın güneyi hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede rüzgarın, batı ve kuzeybatı (karayel), akşam kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar Taksim Meydanı’nda bulunan ağaçların altına sığındı. Gök gürültülerine aldırış etmeden yıldırım düşme ihtimalini yok sayan vatandaşların ağaçların altına saklanması görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul’da yağışın gün içinde belli aralıklarla yağacağı öğrenildi.