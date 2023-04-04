İstanbul'da scooter kullanımında yeni dönem başlıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yasak kararı getirilen skuter kiralamasının ardından İstanbul'da da scooter'lar için eylem planı hazırlandı.

Kentin birçok yerinde özellikle kısa mesafelerde çok sık kullanılan, kimi zaman park sorunlarıyla kimi zaman da kazalarla gündeme gelen scooter kullanımı için yeni dönem başladı. Eylem planıyla birlikte standartların getirildiği scooter kullanımında, gelişi güzel parkların önüne geçilecek.

İstanbul’da 1500 yeni park alanı kurulacak, hız sınırıyla birlikte, eğitim şartı da getirilecek. İBB tarafından pilot bölgelerde hayata geçirilen park alanlarının dışında Mecidiyeköy’de de scooter park alanı kuruldu. Yapılan çalışmalara rağmen scooter'ların yine de direklere, metro trabzanlarına bağlandığı görüldü.

1500 noktaya park alanı

Eylem Planı hakkındaki ayrıntıları paylaşan Utku Cihan, "Bu eylem planının içerisinde sahada yaşanan sorunların çözülmesine ilişkin maddelerimiz var. En önemli sorunlardan bir tanesi scooter'ların park sorunlarıydı. Farklı alanlara bırakılması, kaldırımlara bırakılması ya da ağaçlara, direklere bağlanması gibi. Birinci önceliğimiz buydu. Bunun için de bir pilot uygulama zaten yapmıştık. Kadıköy’de, Şişli’de, başka alanlarda… İstanbul’da bu alanların parklanma açısından bir ihtiyacı karşıladığını ve işe yaradığını gördük. Dolayısıyla firmalarla da görüşerek bütün İstanbul’da, scooter kullanılan bütün ilçelerde, bin 500 noktada park alanlarını firmaların katılımıyla tamamlıyor olacağız. 6 ay içerisinde tüm bu noktalar tamamlanmış olacak. Bir park alanı yaklaşık 15-20 civarında scooter bağlanabiliyor. Bir kirlilik yaratmayacak şekilde bağlama sağlanıyor. Bu alanlarda 6 ay içerisinde scooter park noktaları bütün İstanbul’da tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Açılış ücreti alınmayacak

Cihan, "Scooter'ı kiralayanlar eğer bu alanlardan alıyorlarsa ya da bırakıyorlarsa bütün firmalarla anlaşmamız şöyle, bu alanlardan kiralayanlardan açılış ücreti alınmayacak. Bütün firmalar bunu uygulayacak. Dolayısıyla bu bir teşvik mekanizması. Park alanları dışına bırakmak yasaktırdan daha önemlisi insanları bu alanlara teşvik etmekti. Dolayısıyla açılış ücreti alınmayacağı için bu da toplam ücretin yüzde 15’ine tekabül ediyor. Açılış ücreti alınmadığı zaman insanlar biraz daha bu alanları bırakmaya başlayacaklar. Dolayısıyla yavaş yavaş bir kültür oluşacak diye düşünüyoruz" dedi.