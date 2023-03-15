İstanbul'da seçim güvenliği toplantısı! 11 milyon 119 bin 560 kişi sandığa gidecek

İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde yapılan toplantının açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Ersoy, her seçim döneminde bu güvenlik koordinasyon toplantılarını yaptıklarını dile getirerek "Ancak onların tamamına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık ederdi ama bu sefer yine yaşadığımız bu acı felaket nedeniyle Bakanımız deprem bölgesinde yoğun bir mesai içinde olduğu için toplantılarımızda aramızda bulunamadı." diye konuştu.

"Seçim halkın seçimidir"

Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken çok önemli bir seçim sürecini beklediğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı olarak bugüne kadar bütün seçimlerde anlımızın akıyla görev ifa ettik. Bugüne kadar icra ettiğimiz seçimlerden elde ettiğimiz tecrübelerimizle, birikimlerimizle bu seçimde de yine aynı özenle, aynı gayretle, sorumluluğumuzu yerimize getireceğini de getireceğimizden eminiz. İçişleri Bakanlığı olarak bizim buradaki pozisyonumuz son derece açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları Bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızda değildir. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini, sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir."

Bakan Yardımcısı Ersoy, seçim güvenliğini her zaman üç noktada ele aldıklarını, bunların birincisinin seçim öncesi kampanya ve propaganda dönemi olduğunu kaydetti.