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İstanbul'da selden etkilenenlere 15 bin lira

İstanbul'da dün etkili olan selden etkilenen hanelere 15 bin lira yardım yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında yardım kararını duyurdu.

Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını kaydetti.

Yerlikaya şunları kaydetti: "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı.

İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."