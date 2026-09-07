İstanbul'da sıcaklık farkı 10 dereceyi aştı: Poyraz sert esecek, hava serinleyecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşüyor

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da poyraz sert esecek

İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken, gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark dikkat çekiyor. Kentte gündüz sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkması, gece ise 17 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Poyrazın da sert esmesiyle birlikte özellikle akşam ve gece saatlerinde serinlik daha fazla hissedilecek.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize geneli ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Beş büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul'da sıcaklığın gündüz 28, gece 17 derece olması beklenirken poyrazın sert eseceği tahmin ediliyor.

Ankara'da açık havayla birlikte sıcaklık 25 derece olacak. İzmir'de termometreler 35, Bursa'da 31 dereceyi gösterecek. Antalya'da ise yağış beklenmezken sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olacak. Sert esmesi beklenen poyrazla birlikte sıcaklıklar düşerken Edirne'de 32, Kocaeli'de 30 derece ölçülecek.

İç Anadolu'da güneşli hava beklenirken rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor. Eskişehir'de 27, Kayseri'de 28 derece olan sıcaklık, gece saatlerinde Sivas'ta 10 dereceye kadar düşecek.

Ege Bölgesi'nde rüzgar hızını artıracak. Manisa'da sıcaklık 34, Muğla ve Denizli'de 36, Bodrum'da 34 derece olacak.

Akdeniz'de özellikle Adana çevresinde rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık Adana'da 38, Mersin'de 35, Hatay'da 33 derece olarak tahmin ediliyor.

Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 dereceye kadar gerileyecek. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış etkili olurken özellikle Rize ve Artvin çevresinde sel riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karayelin kuvvetlenmesi beklenirken Ardahan'da sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklık Erzurum'da 22, Malatya'da 30, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise 35 derece olacak.