İstanbul’da sis sabah saatlerine kadar etkili oldu

21 Ekim 2017

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece yoğunluğu artan sis etkisini sabah da sürdürdü.



Dün gece, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sis yüzünden görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Pek çok yapı sis yoğunluğu içinde adeta kayboldu.



Sürücüler, kazalara sebebiyet vermemek için araçlarının sis farları ve dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızlarda ilerleyebildi.Kent içi yollarda aksamalara yol açan sisten uçak seferleri etkilenmedi.

Kaynak: AA