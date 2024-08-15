İstanbul'da su kaynağına yakın kaçak yapılar kaldırıldı

İstanbul'daki içme ve kullanma suyu sağlayan havzalardan Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan Kurna Mahallesi'nde 83 yapı, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre 'zararlı yapı' olarak tespit edildi.

İSKİ, tebligat göndererek yasal süre içerisinde kaçak yapıların kaldırılmasını talep etti. Tebligatların sahiplerine ulaşmasından sonra 50 yapı sahipleri tarafından kaldırılırken, 33 yapı İSKİ ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkılan binalar su kaynağına olan mesafesine göre sınıflandırılıyor. Su kaynağına 300 metre mesafe kadar yakında bulunan alanlar 'mutlak', 300-1000 metre arası alanlar ise 'kısa mesafe' olarak tanımlanıyor. Yıkılması gereken binalar için önceliklendirilerek planlama yapılırken Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki çalışmalar sürüyor.